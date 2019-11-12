РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Подачу газа в котельную АО «Городские теплосистемы» микрорайона Павшинская пойма в Красногорске возобновили, сообщил «РИАМО в Красногорске» советник главы администрации городского округа Владимир Леонов.

Ранее портал «РИАМО в Красногорске» сообщил, что из-за технических трудностей при переключении питающего котельную ГТС газопровода высокого давления, с 11 ноября без тепла остались несколько домов в микрорайоне Павшинская пойма.

«Работы завершили, начинают подачу газа в котельную», – сказал Леонов.

Переустройство газопровода провели в рамках строительства транспортной развязки на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе.