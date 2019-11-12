РИАМО – 12 ноя. Ольга Алисова, ставшая виновницей ДТП в Балашихе, в котором погиб ребенок, вышла на свободу, сообщает Life.

В апреле 2017 года в Балашихе во дворе жилого дома машина насмерть сбила ребенка. Тогда экспертиза установила, что мальчик якобы был мертвецки пьян – в его крови нашли 2,7 промилле алкоголя. Позже было установлено, что такие результаты экспертизы были получены из-за нарушения процедуры.

«Ольга Алисова, которая в апреле 2017 года сбила во дворе жилого дома в Балашихе шестилетнего ребенка и была осуждена на три года колонии-поселения, вышла на свободу», — говорится в сообщении.

Срок заключения виновницы ДТП подошел к концу.