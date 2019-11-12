РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 ноя. Ряды «Юных друзей полиции» в подмосковном Подольске пополнились 16 учащимися школы №20, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске в музее боевой славы МУ МВД РФ «Подольское» во вторник, 12 ноября, прошел торжественный прием учащихся школы №20 в ряды «Юных друзей полиции». 16 мальчишек и девчонок поклялись соблюдать законы РФ, чтить права и свободы граждан, быть честными и верными товарищами, а также оберегать свой город и любить Родину», – говорится в сообщении.

Присягу принимал ветеран подразделения уголовного розыска, специалист-консультант, полковник полиции в отставке Борис Смирнов.

Молодежное и подростковое движение «Юные друзья полиции» существует в Подольске под патронажем сотрудников органов внутренних дел с 1972 года. За это время в отрядах «ЮДП» побывали около 1 тысячи школьников. Многие из них связали свою судьбу с органами правопорядка, пошли учиться в вузы системы МВД и служить в полиции. В настоящее время в Подольске создано 12 отрядов, в которые были приняты более 100 юных друзей полиции.