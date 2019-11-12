РИАМО - 12 ноя. Беспилотный автомобиль «Яндекса» столкнулся с легковой машиной на западе Москвы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы беспилотных автомобилей «Яндекса».

«ДТП произошло по вине водителя, находившегося за рулем беспилотного автомобиля. В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения»,- сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель временно отстранен от участия в тестировании.