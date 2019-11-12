РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 ноя. В подмосковной Балашихе с начала текущего года произошло 16 ДТП с участием несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за 10 месяцев 2019 года произошло 16 ДТП с участием детей (в аналогичный период 2018 года – 16). В них пострадало 16 несовершеннолетних (в 2018 году – 17), из них 14 детей-пешеходов (в прошлом году – 11), 2 ребенка-пассажира (в прошлом году – 4)», – говорится в сообщении.

Девять ДТП из 16 произошли в Балашихе, три – в микрорайоне Железнодорожный, четыре – в Реутове. Самым аварийным среди дней недели стал вторник – 6 из 16 ДТП произошли именно в этот день.

«Девять аварий произошли по вине водителей транспортного средства (в прошлом году – 9) и семь ДТП – по вине юных участников дорожного движения (в прошлом году – 7)», – добавляется в материале.

Госавтоинспекция просит автолюбителей быть предельно внимательными на дороге, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, местам массового скопления людей, образовательным учреждениям.

Прежде, чем перейти дорогу, даже по пешеходному переходу, нужно убедиться в том, что все транспортные средства вас пропускают. В темное время суток необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Использование светоотражателей способствует значительному снижению аварийности на дорогах.