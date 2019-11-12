РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 ноя. Люберецкий техникум имени Юрия Гагарина стал одной из региональных площадок для проведения чемпионата «Молодые профессионалы – 2020», сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

Первый этап VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стартовал в Подмосковье во вторник. Он завершится 15 ноября.

«Люберецкий техникум имени Юрия Гагарина стал одной из площадок VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» – WorldSkills Russia. Всего в Подмосковье 31 такая площадка» – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в чемпионате принимают участие 12 человек из четырех государственных общеобразовательных учреждений округа. Всего в региональном чемпионате участвуют почти 900 студентов областных колледжей и техникумов.

«Лучшие представители в своей профессиональной области будут соревноваться в двух компетенциях. Это «Обслуживание авиационной техники и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Желаю ребятам удачи в конкурсных испытаниях!» – заключил Ружицкий.