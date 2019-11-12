РИАМО – 12 ноя. Московские хирурги удалили звезде Рунета Кириллу Терешину по прозвищу «Руки-Базуки» часть его синтоловых бицепсов – у молодого человека началось воспаление, угрожавшее жизни, сообщается на сайте kp.ru.

«Сейчас Терешин находится в больнице вместе с матерью, которая кормит блогера с ложки. Это говорит о том, что фрика ждет долгая процедура восстановления», – говорится в сообщении.

Молодой человек испытывал боли в измененных руках на протяжении последнего года и приехал в Москву из-за начавшегося воспалительного процесса, который стал следствием закачивания синтетических веществ в мышцы. Последние обследования показали нарушение кровотока, а также множественные кисты в руках блогера.

23-летний Кирилл Терешин из Пятигорска прославился в Сети тем, что с помощью синтола и других препаратов накачал себе гигантские бицепсы, которые назвал «руки-базуки». Он активно вел блог в Instagram и даже побывал на ТВ-шоу у Андрея Малахова, после чего о нем узнала вся страна.

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