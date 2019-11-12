РИАМО – 12 ноя. Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира Михаила Галина, который нарушил правила перевозки животных, подменив своего кота на более легкого при взвешивании, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в Facebook Галин пожаловался, что в Латвии его кота по кличке Виктор пустили в салон самолета, однако в Шереметьеве при регистрации рейса во Владивосток сотрудница авиакомпании зафиксировала превышение нормы тяжести: кот весил 10 килограммов вместо положенных восьми. Мужчине отказали в регистрации и предложили сдать животное в багаж. Однако он смог решить проблему, подменив кота на взвешивании.

«Пассажир нарушил правила неоднократно: он не сдал животное весом более 8 килограммов для перевозки в багаж, а также впоследствии вынимал кота из контейнера на борту», – отмечается в материале.

Правонарушение смогли зафиксировать видеокамеры в аэропорту, а то, что происходило на борту самолета, пассажир сам опубликовал в социальных сетях.

«Компания приняла решение исключить данного пассажира из программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт», – говорится в заявлении перевозчика.

Согласно правилам перевозчика, животное весом более 8 килограммов вместе с переноской должно перевозиться в багажном отсеке.

По данным ряда СМИ, у Галина аннулировали порядка 400 тысяч миль, накопленных за 10 лет пользования услугами «Аэрофлота».