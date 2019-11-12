РИАМО - 12 ноя. В Нью-Дели и Мумбаи Республики Индия пройдет серия деловых и бизнес-мероприятий, посвященных презентации инвестиционного потенциала Подмосковья, с 12 по 15 ноября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«В рамках визита запланировано проведение конференции для индийского бизнеса, встреча с представителя правительства Нью-Дели, конфедерацией индийский промышленности, а также визит на одно из предприятий Uflex Group», - говорится в сообщении.

Uflex Group – это крупнейший холдинг в Индии по производству гибкой вакуумной упаковки, работающая более чем в 140 странах. Компания считается быстро растущей и развивающейся в мире.

Серия мероприятий пройдет по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Делегацию региона возглавит заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Внешнеторговый товарооборот Московской области с Индией вырос почти на 30% за последние три года, и в 2018 году составил 857,1 миллиона долларов США. На территории региона зарегистрировано десять компаний с участием индийских капиталом в сферах оптовой торговли, производства пластмассовых изделий, научных исследований и рекламной деятельности», - сказал Хромов.

Он добавил, что на территории особой экономической зоны «Ступино-Квадрат» дочерняя компания холдинга Uflex Group, ООО «Флекс Филмс Рус», ведет строительство завода по производству биоупаковки. Объем инвестиций превысит 5 миллиардов рублей, в городском округе будет создано около 150 рабочих мест, запуск запланирован на начало 2020 года.

Также компания «Рус Биофарм», инвестируемая индийскими бизнесменами, запустила в конце 2018 года на территории особой экономической зоны «Дубна» первую очередь фармацевтического предприятия. Вопросы развития медицинской промышленности также будут обсуждаться с представителями фармацевтической отрасли Индии в Мумбае 15 ноября.

В первый день визита Хромов проведет переговоры с послом России в Индии Николаем Кудашевым.