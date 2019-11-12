РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 ноя. Жители подмосковных Люберец 16 ноября смогут проверить свое здоровье на диспансеризации, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В эту субботу, 16 ноября, в городском округе Люберцы состоится Единый день диспансеризации. Жители округа смогут пройти обследование в любом поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы с 09:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

На прохождение диспансеризации в 2019 году приглашаются жители округа, рожденные до 1980 года включительно, а также в 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 годах.