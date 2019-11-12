РИАМО - 12 ноя. В октябре в отделениях почтовой связи Подмосковья принято 170 тысяч налоговых квитанций – эта цифра в четыре раза превышает показатель предыдущего месяца, говорится в сообщении пресс-службы управления ФПС по Московской области макрорегиона Москва.

В начале октября стартовала широкая кампания по рассылке уведомлений об уплате имущественных налогов до 1 декабря 2019 года, и многие жители области предпочли оплатить их в отделениях почтовой связи.

«На текущий период уплата налогов очень популярная услуга на почте, ведь это действительно удобно – клиент получает уведомление из ИФНС в отделении связи и тут же может произвести оплату. Оператор считывает штрих-код уведомления, на мониторе отображается вся необходимая информация, а денежные средства поступают на счета налоговой службы в режиме онлайн. Весь процесс занимает буквально пару минут», – отметила директор УФПС Московской области Надежда Бабичева.

Также налоги можно оплатить, не выходя из дома. Почтальоны Московской области снабжены мобильными почтово-кассовыми терминалами, с помощью которых можно оплатить не только налог, но и все виды коммунальных платежей, внести плату за детские сады и штрафы ГИБДД, страховые продукты, а также провести платежи за интернет, услуги телефонии и домашнего телевидения.

Для оплаты налоговых квитанций достаточно всего лишь знать УИН платежного документа, а при оплате штрафа ГИБДД – номер ПТС автомобиля. Платежи принимаются с помощью специально разработанного мобильного приложения «Почты России» для смартфонов, а также контрольно-кассовой машины для печати фискальных чеков.

Услугой по оплате налогов в отделениях почтовой связи Подмосковья или на дому за последние два месяца уже воспользовались 250 тысяч клиентов.