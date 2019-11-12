РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 ноя. Рабочие спилили сухие деревья в трех дворах в микрорайоне Климовск Подольска в рамках плановой работы, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск Подольска продолжается плановая работа по вырубке сухих деревьев на придомовой территории многоквартирных домов, находящихся в управлении МУП «СЕЗ».

«Такая работа с использованием вышки была проведена по следующим адресам: улица Южный поселок, дом №14; проспект 50 лет Октября, дом №16А и улица Ленина, дом №7», – говорится в сообщении.

Также сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» регулярно проверяют работу инженерных коммуникаций в обслуживаемых помещениях.