РИАМО - 12 ноя. За последние восемь лет количество дорожных аварий в Москве сократилось на 25%, а число случаев гибели людей в них - на 40%, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя Центра организации дорожного движения столичного правительства Артур Шахбазян.

«За последние восемь лет почти на четверть снизилось количество аварий. На 40% снизилось количество погибших на дорогах в Москве. Мы считаем, что это по большей части связано с новым подходом в организации дорожного движения, который уже достаточно активно применяется», - сказал Шахбазян.

Он также отметил увеличение количества пешеходов в Москве, что соответствует мировым трендам.

Ранее руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский сообщил, что в России будет разработана концепция новых удобных правил дорожного движения, одним из главным принципов которых станет цифровизация. Пилотный запуск новых правил может состояться уже через два года.