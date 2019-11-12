РИАМО - 12 ноя. Оператор программы развития московского метро компания «Мосинжпроект» и китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) планируют создать совместное предприятие для строительства метро в других странах, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы договорились рассмотреть возможность создания совместного предприятия «Мосинжпроекта» и CRCC по строительству линий и станций метро за рубежом, в третьих странах. Накопленный московскими и китайскими метростроителями опыт и компетенции позволяют быть конкурентоспособными на этом рынке», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Совместное предприятие может быть создано после 2022 года, когда будут выполнены основные объемы программы строительства метро в Москве, добавил он.

«У нас высвободится большое количество инженеров и рабочих, имеющих большой опыт работы в этой сфере. Надеюсь, мы найдем им применение в новых проектах благодаря совместному предприятию», – добавил глава Стройкомплекса.

АО «Мосинжпроект» – инжиниринговая компания полного цикла, специализирующаяся на проектах развития транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций. Являясь лидером строительного инжиниринга на отечественном рынке, входит в сотню крупнейших компаний России.