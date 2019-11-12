РИАМО - 12 ноя. В 33 муниципалитетах Подмосковья завершился ямочный ремонт на дорогах, всего отремонтировано свыше 328 тысяч ям, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего с начала года в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) зарегистрировано более 330 тысяч ям, из них порядка 91 тысячи на дорогах местного значения.

«На сегодняшний день на дорогах регионального и муниципального значений устранено свыше 328 тысяч ям, в том числе около 90 тысяч на муниципальных и свыше 238 тысяч на региональных дорогах. В 33 муниципалитетах устранили все ямы, зарегистрированные в СКПДИ», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Наибольший объем работ на муниципальной сети провели в городском округе Красногорск, где оцифровали и устранили 4675 ям, Богородском округе – 3533 ямы и Домодедове – 2552 ямы. Работы продолжаются на территории 29 муниципалитетов, в том числе в Дмитровском округе, где устранили 1829 ям, в Истре (2630 ям), в Балашихе (3847 ям), в Подольске (2580 ям), в Пушкине (3841) и ряде других муниципалитетов.

В прошлом году в Подмосковье всего было зарегистрировано и устранено более 280 тысяч. Из них свыше 202 тысяч на региональной и порядка 78 тысяч на муниципальной дорожных сетях.