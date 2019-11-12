РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 ноя. Новая школа в микрорайоне 25 городского округа Мытищи примет учеников в третьем квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Здание образовательного учреждения на 1,1 тысячи мест строят на Новомытищинском проспекте.

«В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству монолитного каркаса здания, каменной кладке и монтажу внешних сетей. Строительство ведется в полном соответствии с графиком», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Здание школы будет трехэтажным. В нем появятся современные классы, столовая, медпункт, кабинеты для кружков, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составит 6,4 тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории разместятся спортивная зона с волейбольно-баскетбольной площадкой, полосой препятствий и футбольным полем.

Предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Заказчиком работ выступает МКУ «Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи».

По плану школа распахнет свои двери в третьем квартале 2020 года. Благодаря новому образовательному учреждению школьники микрорайона смогут учиться в одну смену.