РИАМО - 12 ноя. С начала реализации в Московской области программы «Социальная ипотека» свидетельства на получение жилищной субсидии получили 152 сотрудника скорой медицинской помощи, среди них – 133 фельдшера и 19 врачей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.

«Для нас важно не только привлекать для работы в Подмосковье новые высокопрофессиональные медицинские кадры, но и поддерживать тех, кто уже трудится в нашей системе здравоохранения. Обе эти задачи решает «Социальная ипотека», помогающая обеспечивать медицинских работников жильем», – сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Екатерина Огнева.

Она добавила, что за время действия программы обладателями свидетельств на получение жилищной субсидии стали более 900 врачей, фельдшеров и рентгенлаборантов.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Ее участникам предоставляется возможность самостоятельно выбирать жилье в пределах муниципалитета, в котором они работают, или в граничащих с ним муниципалитетах. В рамках программы государство оплачивает первоначальный взнос и полную стоимость жилья по ипотеке, а специалисту остается вносить проценты по кредиту.