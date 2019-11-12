РИАМО - 12 ноя. Городские фестивальные площадки в текущем году посетили 68 миллионов жителей и гостей столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Фестивали стали новой московской традицией и пользуются огромной популярностью у жителей города и туристов. По предварительным оценкам, фестивальные площадки в 2019 году посетили 68 миллионов человек», – говорится в сообщении.

При этом 88,8% участников голосования на портале «Активный гражданин» поддержали программу фестивалей «Московские сезоны» на 2020 год.

Самым популярным стал фестиваль «Путешествие в Рождество» – его выбрали 22,84% участников голосования. Второе место занял фестиваль «Круг света» (10,99%), третье – «Московская масленица» (9,11%).