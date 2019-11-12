РИАМО - 12 ноя. Пилотный запуск новых удобных правил дорожного движения может состоятся в России уже через два года, одним из главным принципов новых правил станет цифровизация, сообщил журналистам во вторник руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.

«Мы сейчас занимаемся разработкой новой концепции, новых правил дорожного движения. Она включает в себя как правила, так и подходы к ГОСТам и СНиПам. Это огромный документ в виде концепции, который, конечно, мы рано или поздно представим на общественную и профессиональную экспертизу для того, чтобы мы могли узнать мнения людей. Мы, естественно, учтем эти мнения. В конечном счете мы придем к его внедрению. Мы приходим к тому, что пора начинать дорожную революцию», - сказал Шумский.

Предполагается, что правила дорожного движения претерпят трансформацию. По словам Шумского, нынешние правила построены на трех мифах. Первый связан с мнением, что за границей люди более ответственные, а в России водители склонны нарушать правила. Второй миф заключается в том, что чем больше камер, тем выше безопасность. Однако десятки тысяч камер лишь штрафуют водителей, но не снижают аварийность на дорогах. Третий миф основывается на том, что чем тщательнее водитель придерживается ПДД, там ниже вероятность аварии, при том что соблюдение некоторых правил может иметь фатальные последствия.

«Водители вынуждены оформлять дорожное происшествие прямо на проезжей части. Из-за этого происходит еще одно ДТП, когда сзади большегруз на большой скорости может сбить насмерть этих водителей. В результате у нас около 1,5 тысяч водителей, по нашим подсчетам, в России гибнет, оформляя ДТП на дорогах. Это надо исправить», - пояснил Шумский.

Согласно исследованиям, в стране ожидается повышение смертности на дорогах в ближайшие 2-3 года. По статистике за 2018 год, на дорогах в России гибнет в шесть раз больше людей, чем в развитых странах. По мнению Шумского, причина этого заключается в устаревших стандартах, искусственных ограничениях и тотальном контроле.

Взамен существующих правил дорожного движения предлагается новая концепция, важной частью которой является цифровизация. Так, водители смогут оформлять аварии с помощью мобильного телефона, просто сделав несколько фотографий. Документооборот также планируют сделать электронным, равно как и покупку и продажу авто. Еще одним элементом новых ПДД является программа лояльности - система бонусов за соблюдение правил.

«Я думаю, что около года-двух уйдет на создание правил и общественную и профессиональную экспертизу. Как раз на заре двух лет это можно будет выводить на какое-то регулирование и внедрение. Это будет очень сильно зависеть от позиции правительства, мы эту историю туда заносим и ждем реакцию. Но мы себе берем на эту работу от полутора до двух лет для того, чтобы с этим проектом приходить в конкретный регион, а там, конечно, посмотрим на реакцию чиновников», - заключил Шумский.