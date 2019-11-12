РИАМО – 12 ноя. 16-17 ноября в головном офисе Tele2 в бизнес-центре Comcity в Москве пройдет третий хакатон компании, посостязаться в котором приглашаются проектные менеджеры и маркетологи, а также специалисты в области клиентского опыта, продукта и digital, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Tele2 приглашает на хакатон выпускников вузов и студентов последних курсов, а также профессионалов в области разработки клиентских сценариев, маркетинга, продукта, проектного менеджмента, IT и digital. Участники должны разбираться в управлении клиентским опытом и формировании комплексной работы с ним на всех этапах взаимодействия пользователя с продуктом компании», - говорится в сообщении.

Участники хакатона будут разрабатывать проекты клиентского опыта с учетом текущих потребительских трендов и специфики поколений Y и Z. Его победителям достанется денежное вознаграждение. Призовой фонд составляет 225 тысяч рублей.

«Хакатон для Tele2 – это возможность объявить о себе как о компании, которая использует инновационные решения для оказания лучших услуг клиентам», - отметила директор по управлению клиентским опытом Tele2 Нина Гюббенет.

Более подробную информацию можно найти на сайте проекта Tele2 POWER ON CX Hackathon.