РИАМО - 12 ноя. В столице возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) по факту смерти 24-летнего мужчины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве.

«По версии следствия, вечером 10 ноября 2019 года на скамейке вблизи одного из жилых домов на Шелепихинской набережной в городе Москве было обнаружено тело 24-летнего парня с признаками насильственной смерти в виде ножевых ран в области груди», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, причастных лиц.