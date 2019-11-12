РИАМО - 12 ноя. В Подмосковье готовятся помогать птицам на зимовке, школьники региона под руководством лесничих уже повесили в лесах почти 2 тысячи кормушек, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Двенадцатое ноября для России - день особенный! По всей стране отмечают Синичкин день - экологический праздник, созданный по инициативе Союза охраны птиц России», — говорится в сообщении.

В этот день встречают птиц, остающихся на зимовку: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свирестелей. Для них готовят угощения, делают и развешивают кормушки.

К встрече птиц готовятся и в школьных лесничествах «Мособллеса». Школьники под руководством лесничих уже повесили почти 2 тысячи кормушек.

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