РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 ноя. Рабочие завершили установку новой детской игровой площадки в одном из дворов на улице Рощинская в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска во дворе многоквартирных домов №№17, 19 и 19А по улице Рощинской рабочими в настоящее время завершены работы по установке новой детской игровой площадки», – говорится в сообщении.

Ранее старая игровая площадка была демонтирована, после чего рабочие подготовили территорию под установку новых игровых элементов.