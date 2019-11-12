РИАМО - 12 ноя. Четырех человек спасли в ходе тушения пожара в 37-этажном жилом доме на Ленинградском шоссе в столице, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Во вторник в 15:29 столичным спасателям сообщили о загорании по адресу: Ленинградское шоссе, дом №108.

«По данному адресу происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на 31-м этаже 37-этажного жилого дома на общей площади около 5 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:55 полностью ликвидировать загорание.

В ходе работ по ликвидации пожара из горящей квартиры был спасен один человек, его передали медикам для оказания помощи. С 32-го этажа было спасено три человека.