РИАМО - 12 ноя. ГБУ «Автомобильные дороги» переходит на зимний режим работы, дорожную технику приводят в надлежащее состояние - производятся техническое обслуживание, ремонт машин, меняют навесное оборудование, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«В соответствии с регламентом по комплексному содержанию объектов улично-дорожной сети города Москвы в зимний период коммунальные службы ГБУ «Автомобильные дороги» переводятся на усиленный режим работы. Ежедневно в работах по уборке снега в Москве будет задействовано более 5 тысяч единиц специализированной техники, среди которых плужно-щеточные снегоочистители, распределители ПГМ, автогрейдеры, тротуароуборочная техника, линейные и фронтальные погрузчики, роторы и самосвалы», — говорится в сообщении.

Объекты дорожного хозяйства будут обрабатывать противогололедными материалами, предусмотрены сплошное прометание проезжей части и очистка тротуаров, ликвидация снежных валов на перекрестках, остановках, в пешеходных зонах, на подходах к станциям метро и в местах выезда транспорта.

В первую очередь снег будут вывозить с наиболее опасных участков дорог – спусков, подъемов, мостов, эстакад, тормозных площадок перед светофорами – и с тротуаров рядом с больницами, детскими садами, образовательными учреждениями, остановками и подходов к станциям метро.

Собранный с улиц снег поступает на 48 снегосплавных пунктов и 14 передвижных снегоплавильных установок. «Автомобильные дороги» зимой также устраняют локальные разрушения и деформацию дорожного покрытия и элементов обустройства.

Специалисты учреждения ежедневно проводят мониторинг состояния проезжей части и тротуаров и при получении от метеорологической службы города предупреждения об изменении погодных условий производят выборочную обработку наиболее опасных для движения транспорта участков противогололедными материалами.