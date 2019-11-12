РИАМО - 12 ноя. В ходе надзорных мероприятий в Подмосковье за 9 месяцев 2019 года проверили более 400 объектов, занимающихся оборотом продукции из водных биоресурсов, в том числе 18 производителей, в результате проверок из оборота изъяли 297 партий рыбы и морепродуктов, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В 50% из проверенных объектов выявлены различные нарушения при реализации продукции из водных биоресурсов: несоответствие продукции гигиеническим требованиям по содержанию массовой доли глазури, нарушение температурного режима хранения, отсутствие полной и достоверной информации для потребителя, нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, режиму обработки инвентаря, нарушение правил личной гигиены персоналом», — говорится в сообщении.

Были исследованы 1822 пробы продукции из водных биоресурсов по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям. Установленным требованиям не соответствовали 6,2% проб по физико-химическим показателям и 2,6% — по микробиологическим показателям.

С целью оценки качества и безопасности пищевой продукции из водных биоресурсов за указанный период отобрали и исследовали 112 проб на содержание фосфатов и 181 пробу - на содержание массовой доли глазури.

«Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям по содержанию фосфатов в продукции из водных биоресурсов не установлено. По содержанию массовой доли глазури не соответствовали установленным требованиям 20 образцов, отбор которых произведен на предприятиях торговли», — добавляется в сообщении.

За выявленные нарушения ответственные должностные и юридические лица оштрафовали. Из оборота изъяли 297 партий продукции общим весом более 11 тонн.