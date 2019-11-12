РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 ноя. В городском округе Балашиха прошли соревнования по плаванию в рамках спартакиады Главного управления МЧС России по Московской области, в них приняли участие более 100 пожарных и спасателей 21 коллектива управления, сообщается на сайте ведомства.

Состязания, которые состоялись 11 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Керамик», были приурочены к 370-летию со дня образования пожарной охраны России. Они проводились с целью физического совершенствования сотрудников, выработки необходимых морально-волевых качеств, поддержания и укрепления здоровья.

«Соревнования провели на дистанции 50 метров вольным стилем среди мужчин и женщин. По результатам состязаний судейская коллегия определила лучших спортсменов и команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете. Победителем общекомандного зачета стал спортивный коллектив ФГКУ «16 ОФПС МЧС России по Московской области», серебряным призером – команда ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» и бронзовым – сотрудники ФГКУ «15 ОФПС по Московской области», – говорится в сообщении.

В личном зачете среди женщин победителем стала Марианна Евдакова, радиотелефонист пожарно-спасательной части (ПСЧ) №27 ФГКУ «16 ОФПС по Московской области», второе место у инспектора отделения профилактики пожаров ПСЧ №89 ФГКУ «14 ОФПС по Московской области» Марины Прокофьевой, и третье место завоевала начальник аналитического отдела ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» Алена Матюхина.

В личном зачете среди мужчин лучший результат показал Андрей Веретенников, заместитель начальника центра ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области», второе место у начальника караула ПСЧ №27 ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Александра Гришакова, и третье место завоевал пожарный ПСЧ №6 ФГКУ «29 ОФПС по Московской области» Николай Тухватуллин.

Победителям и призерам вручили медали, почетные грамоты, дипломы и кубки.