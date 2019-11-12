РИАМО - 12 ноя. Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И.Сац намерены реконструировать, уже выдано соответствующее разрешение, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Здание располагается по адресу: Юго-Западный округ, Гагаринский район, проспект Вернадского, дом 5 (ЮЗАО, Гагаринский). Здесь проведут не только реконструкцию, но и техническое перевооружение.

«Заменят лифтовое оборудование, отделку и кресла зрительного зала, обустроят дополнительные эвакуационные выходы и марши. Увеличат пространство оркестровой ямы, что позволит разместить почти в два раза больше музыкантов. Улучшат акустические показатели зрительного зала за счет изменения конфигурации задней стены», – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Кроме того, здесь установят современное сценическое и звуковое оборудование, модернизируют инженерные сети. Также проектом предусмотрен ремонт изношенных строительных конструкций здания, восстановление исторического фасада, выполненного в стиле советского модернизма. Театр будет полностью приспособлен для маломобильных групп населения.

Реконструкция проводится в рамках целевой программы «Культура России» за счет средств федерального бюджета. Строительный надзор за объектом будет вести Ростехнадзор. Срок действия разрешения на строительство – до мая 2021 года.