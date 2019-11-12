РИАМО - 12 ноя. В павильоне «Космос» на ВДНХ в рамках цикла «Поставщики Москвы: история в лицах» 16 ноября пройдет лекция «Братья Третьяковы и их предпринимательская деятельность», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Открытая лекция о жизни и деятельности предпринимателей братьев Третьяковых пройдет в рамках цикла «Поставщики Москвы: история в лицах». Лекция пройдет 16 ноября в 13:00 в павильоне №34 «Космос» на ВДНХ», – говорится в сообщении.

Вход бесплатный, но необходима регистрация.

Костромская льняная мануфактура была основана в 1866 году братьями Третьяковыми. Товарищество включало в себя ткацкую и льнопрядильную фабрики. Предприятие сыграло значимую роль не только в промышленности, но и в культурной жизни страны: часть доходов шла на финансирование Третьяковской галереи, созданной Павлом Третьяковым.

К концу XIX века производство стало крупнейшим в Европе и получило звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Мануфактура и сегодня является одним из главных производителей льняных тканей в России.

Слушатели будут иметь возможность ознакомиться с тканями, которые производились на фабрике в XIX – начале XX века.