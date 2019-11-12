РИАМО - 12 ноя. На 540 километре трассы А-108 «Московское большое кольцо» в районе деревни Решоткино горокруга Клин столкнулись грузовик с полуприцепом и легковой автомобиль, говорится в сообщении пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В результате ДТП трое человек находившихся в легковой автомашине погибли», - отмечается в сообщении.

ДТП произошло во вторник примерно в 15:00. В настоящий момент на месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС ГИБДД. Они выясняют обстоятельства аварии.