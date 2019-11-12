РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. Горячую воду и отопление отключат в пяти домах микрорайона Климовск Подольска 13 ноября из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 13 ноября, управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» с 9:00 до 14:00 будет выполнять ремонтные работы в микрорайоне Климовск. На время их проведения будет приостановлена подача горячей воды и отопления в многоквартирные дома по следующим адресам: улица Революции, дома №№4, 6; улица 8 Марта, дом №12 и улица Серпуховская, дома №№3 и 4», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.