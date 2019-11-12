РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. Депутат Мособлдумы Николай Черкасов провел встречу с жителями микрорайона 1 Мая в Балашихе, они обратились к нему с вопросом создания новой благоустроенной зоны для отдыха и прогулок в Горенском лесопарке, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Личный прием состоялся в совете депутатов Балашихи 11 ноября.

«Формирование бюджета Московской области носит программно-целевой характер. Необходимо подготовить документы и попасть в программу благоустройства. Проект по созданию парковых зон в Подмосковье доказал свою значимость. Более 100 новых парков и скверов появилось в Московской области в последнее время», – сказал Черкасов.

Он добавил, что такая же красивая зона может получиться и в микрорайоне 1 Мая.

«Всестороннее комплексное развитие территории реализуется совместно с региональной и муниципальной властью. Не сомневаюсь, что губернатор Андрей Воробьев нас поддержит. Речь может идти о включении в бюджет на 2021 год», – пояснил парламентарий.

Во время личного приема жители микрорайона 1 Мая обратились к депутату Мособлдумы и с вопросом ремонта кровли в доме №1. Ее планируют восстановить в 2020 году.

Также рассмотрели вопросы содержания памятников погибшим в Великой Отечественной войне в квартале Абрамцево, микрорайонах 1 Мая, Никольско-Трубецкое, Гагарина и памятного знака на братской могиле летчиков на Пехра-Покровском кладбище. Их планируют отремонтировать в 2020 году.