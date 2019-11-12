РИАМО - 12 ноя. В столичном спорткомплексе «Лужники» 17 ноября откроется Дворец водных видов спорта, в его состав входят уникальный аквапарк с раздвигающейся крышей и бассейн с гидравлическим дном, сообщил журналистам управляющий Дворцом водных видов спорта Александр Долгов.

Общая площадь комплекса составляет более 50 тысяч квадратных метров. Он способен принять до 10 тысяч человек ежедневно.

«Мы планируем среднюю посещаемость от 4,5 до 5 тысяч человек ежедневно. При этом комплекс рассчитан на единовременное нахождение около 3 тысяч человек. Ограничение идет за счет шкафчиков для одежды. Это три тысячи шкафчиков в аквапарке и 150 в зоне спортивных бассейнов», – сказал Долгов.

Кроме прочего, в комплексе есть термальные зоны, которым отведено около 1,2 тысяч квадратных метров помещений. Они включают в себя разнообразные сауны, бани, души и контрастные бассейны.

«У нас есть уникальный для России бассейн с гидравлическим дном, его можно опустить или поднять. Глубина бассейна меняется от 10 до 125 сантиметров, что предполагает его использование для групп маломобильных граждан, также в нем можно обучать плаванию детей», – подчеркнул руководитель службы инструкторов аквакомплекса Николай Антанкин.

Он добавил, что в длину бассейн составляет 25 метров и 6 метров в ширину. В нем будут три дорожки для плавания, каждая по два метра в ширину.

Также в комплексе расположены еще два бассейна. Размеры одного из них также составляют 25 метров в длину и 6 в ширину, с той лишь разницей, что у него не гидравлическое дно. Длина третьего бассейна составляет 50 метров. В зоне старта его глубина достигает 2,4 метра. В нем расположено 10 дорожек, в каждой из которых могут плавать до 12 человек.

Немалую часть Дворца спорта занимает аквапарк, который может вместить до 1,5 тысяч человек одновременно. Все они могут пользоваться девятью горками общей длиной 1,3 километра. В аквапарке также есть детский городок, волновой бассейн и «медленная река». Его уникальной чертой является раздвигающаяся крыша.

«Нигде в России раздвигающейся крыши над аквапарками нет. Это уникально для нашей страны. Это мировой опыт. В некоторых странах такое есть. Мы хотели это повторить, чтобы у москвичей во время посещения в хорошее время года было ощущение, что они находятся на воздухе», – отметила руководитель отдела развития и продвижения Дворца водных видов спорта Екатерина Лабонина.