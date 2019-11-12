РИАМО - 12 ноя. Москва планирует с 2021 года полностью перейти на BIM-технологии при проектировании строительства столичного метро, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Была очень полезная поездка в Китай. Мы ездили к нашим коллегам в компанию CRCC, которая является самой крупной в мире компанией по транспортному строительству. <...> Мы с ними заключили соглашение об обмене информационными технологиями. Сегодня могу сказать, что коллеги уже в основном перешли нам BIM-технологии по проектированию. Мы этот опыт для себя сейчас изучаем и хотим за 2020 года полностью тоже во всех объектах строительства, особенно в метростроении, перейти на BIM-технологии», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что с 2021 года все проекты, связанные со строительством метро, планируется начать вести с помощью BIM-технологий.

По его словам, во время поездки также было заключено соглашение о реализации совместного проекта по транспортно-пересадочным узлам.

«Мы договорились о том, чтобы рассмотреть, возможно, создание совместных предприятий, так как сегодня мы накопили большие компетенции и потенциально после 2021-2022 годов, когда основные объемы строительства метро будут закончены, мы можем строить метро в других странах мира. Об этом мы тоже с китайцами договорились и подписали предварительное соглашение», - добавил Хуснуллин.