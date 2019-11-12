РИАМО - 12 ноя. Московская область развивает механизмы конкуренции на местах, и сотрудничество с антимонопольной службой стратегически важно, сообщил журналистам во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во вторник в доме правительства Московской области проходит Международная научно-практическая конференция «Комплаенс как система управления рисками: российский и европейский опыт».

«Наша задача - соответствовать самым современным требованиям, у нас высокие позиции, это правда, мы стараемся сделать так, чтобы система торгов, конкуренции, вовлечение малого бизнеса, частно-государственное партнерство - все было не на бумаге, а внедрено в разных муниципалитетах. Поэтому для нас сотрудничество с антимонопольной службой стратегически важно», - сказал Воробьев.

В свою очередь глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев подчеркнул, что Московская область — самый передовой регион по многим вопросам.

«Я увидел здесь очень много того, чего нет в стране. Это касается и внедрения комплаенса во всех органах исполнительной власти Московской области, таких областей больше нет в России. <...> Прямой контакт, система реагирования, электронная система, которая демонстрировалась, я нигде не видел ни в одной стране, я много, где побывал, много, что видел, в том числе в последние годы. Могу сказать, что эта вещь, которая должна быть распространена на всю РФ», - отметил Артемьев.