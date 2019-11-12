РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 ноя. В Подольске полицейские задержали двух подростков по подозрению в краже товара из магазина на общую сумму свыше 18 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от специалиста службы безопасности крупной торговой сети о том, что неизвестные проникли в помещение магазина, расположенного на улице Красная микрорайона Климовск, и похитили имущество на сумму более 18 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления были установлены и задержаны двое местных жителей в возрасте 17 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.