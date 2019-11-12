РИАМО – 12 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что инициатива об обязательной регистрации в интернете по паспорту нарушит права граждан, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» направила обращение в Госдуму РФ и в Совет Федерации. Авторы инициативы предложили разрешать доступ в интернет на территории России только после предоставления электронной копии документа», - говорится в сообщении.

Песков подчеркнул, что такая инициатива может привести к цензуре.

С помощью данной инициативы ее авторы предлагают обеспечить безопасность и прозрачность интернета в России. Однако эксперты данной сферы с ними не согласны. Так, по мнению бывшего советника президента РФ по интернету Германа Клименко, в Сети сейчас и так нет анонимности.