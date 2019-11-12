РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 ноя. Сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину по подозрению в краже денежных средств из квартиры на Юбилейном проспекте Реутова, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что из его квартиры, расположенной в одном из домов на Юбилейном проспекте, неизвестные похитили денежные средства в размере 37 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 33-летний местный житель по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.