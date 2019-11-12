РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 ноя. Учащиеся 2Б класса школы №14 Мытищ приняли участие в акции «Синичкин день», они развесили кормушки на территории Центрального парка и насыпали в них семечки для птиц, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Акция ко Дню синички прошла во вторник в Центральном парке города. На мероприятии дети не только обустраивали кормушки для птиц, но и рассказывали стихи, а также продемонстрировали рисунки. Каждый ребенок получил в подарок книгу с экологической сказкой Елены Журек «Хранимиры. Мы не поросята».

«К мероприятию мы начали готовиться заранее, был объявлен конкурс кормушек, кто-то из ребят делал сам, кто-то делал вместе с родителями. Потом они эти кормушки навещают в парке, обязательно кладут туда корм, семена. Еще очень много кормушек осталось в классе, мы их все не смогли донести», – сказала учительница младших классов Инна Голосова.

По традиции каждый год ребята вешают кормушки и в школьном дворе.

«Каждый день, выходя на прогулку с детьми, обязательно кладем туда семечки, корм. Даже бывают у нас дежурные по выходным, дети по собственному желанию приходят и насыпают еду для птиц, пока гуляют в школьном дворе», – отметила Голосова.

В мероприятии приняла участие заместитель главы администрации муниципалитета Светлана Лысенко. Она помогала детям развешивать кормушки, а также обеспечила ребят провизией для птиц.

«Эта традиция хорошо приживается, она не может не прижиться. Этот всероссийский праздник поддерживают абсолютно все субъекты РФ, в том числе Московская область. Все занимаются вопросом поддержки птиц, вешают кормушки, рассказывают детям и взрослым, как это должно происходить, чем кормить птиц. Я очень рада и тронута, что практически все школы нашего округа участвуют в этом мероприятии», – сказала Лысенко.

Она отметила, что на территориях школ и детских садов проходит аналогичная акция.

«Сегодня мы даем старт, этим вопросом будем заниматься в течение всей зимы и до конца марта развешивать и пополнять кормушки. Это очень интересное мероприятие, и к этому нужно приучать молодое поколение, которое затем будет понимать важность этого вопроса», – добавила Лысенко.

День синички – один из новых экологических праздников в России, корни которого уходят в старину. Он был создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. Этот праздник призван развить в человеке любовь к природе, побудить к заботе об окружающей среде.