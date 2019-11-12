РИАМО - 12 ноя. В столице завершено предварительное расследование резонансного уголовного дела о завладении квартирами умерших москвичей, количество выявленных эпизодов возросло с семи до 23, сообщается на сайте МВД России.

«Злоумышленники находили сведения о жилых помещениях, собственники или наниматели которых умерли, пропали без вести либо являлись одинокими людьми. Затем сообщники изготавливали поддельные договоры купли-продажи квартир или договоры дарения от имени собственников. В целях конспирации <…> участниками сообщества использовались фальшивые доверенности и паспорта граждан РФ», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент установлены обстоятельства 23 эпизодов, а общая сумма ущерба составила более 195 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 159, а также 210 УК РФ. Дела соединены в одно производство.

На сегодняшний день задержаны 13 фигурантов, девятерых заключили под стражу и домашний арест, а остальные находятся под подпиской о невыезде.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - заключила Волк.