РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 ноя. В подмосковном Королеве в зимний период будет работать 20 катков и две горки, сообщил заместитель главы администрации Илья Конышев.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание. На нем участники обсудили работу в системе «Добродел», организацию зимней уборки и зимнего досуга для жителей.

«В городе традиционно будет работать много катков, всего этой зимой откроем 20 площадок. Основными местами для массовых катаний будут катки в центральном парке, на площади перед ЦДК имени Калинина, на стадионе «Вымпел» и в Ледовом дворце», – сказал Конышев.

Также будут работать две горки с увеличенным спуском. Одна будет работать у ЦДК имени Калинина, вторая – на Акуловском водоканале. Зимой будет организована лыжная трасса с групповыми тренировками, раздевалками и освещением.