РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. Подольское предприятие ЗАО «ЗиО-Здоровье» получило заем в размере 31 миллиона рублей на внедрение новой системы маркировки лекарств, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Подольская фармацевтическая компания «ЗиО-Здоровье» получила заем в размере 31 миллиона рублей по программе федерального Фонда развития промышленности (ФРП) «Маркировка лекарств» с проектом «Внедрение системы маркировки лекарств на блистерной линии IMA», – говорится в сообщении.

Фонд развития промышленности предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. В рамках этой программы льготное заемное финансирование предоставляется на целевую закупку оборудования для маркировки лекарств. Программа ФРП позволяет производителям получить целевые займы в размере от 5 до 50 миллионов рублей по символической ставке – 1% годовых на внедрение новых линий по нанесению специального кода на свою продукцию.

Фармацевтическая компания ЗАО «ЗиО-Здоровье» осуществляет деятельность по производству, хранению и реализации лекарственных средств. Основная цель фармацевтического предприятия – обеспечить потребителя высококачественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами по доступным ценам. На предприятии внедрена фармацевтическая система качества, включающая надлежащее производство и обеспечение качества на всех этапах производства лекарственного средства.