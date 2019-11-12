РИАМО - 12 ноя. На конференции Москомархитектуры «Комфортный город» 21 ноября презентуют исследование, посвященное реорганизации промзон и качественной среде в мегаполисе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Реновация нежилых территорий в Москве включает целый пласт крупных градостроительных проектов, реализация которых занимает не один десяток лет. Исследование посвящено трем из них – это освоение промышленных зон, реализация программы развития железных дорог, роль которых в Москве растет с появлением МЦК и развитием Московских центральных диаметров, и благоустройство природных территорий», - отмечается в материале.

Как подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, современная городская среда – понятие многосоставное, планировать ее изменения необходимо с опорой на регулярные исследования, учитывающие разные взгляды и мнения.

«Именно поэтому мы постоянно готовим и поддерживаем различные издания, посвященные изучению новых московских градостроительных проектов, и инициируем оценочную работу городской ткани в целом. Много времени отводится обсуждению отдельно жилого строительства, парков, благоустройства улиц – и это очень нужные дискуссии, но также важно сформировать связи, городскую среду без пробелов, и это как раз одно из основных направлений исследования, которое будет представлено на «Комфортном городе», – добавил Кузнецов.

Конференция «Комфортный город» состоится 21 ноября в Центре дизайна Artplay.