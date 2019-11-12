РИАМО - 12 ноя. Прожиточный минимум в 2020 году для пенсионеров в Москве будет увеличен на 463 рубля и составит более 12,5 тысячи рублей, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра города.

Соответствующий закон был подписан накануне мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год в размере 12 578 рублей», – говорится в документе.

Этим же документом устанавливается, что с 1 января 2020 года будет признан утратившим силу закон, который определил прожиточный минимум пенсионера в Москве на 2019 год в размере 12 115 рублей.

Доплату к пенсии до городского социального стандарта сегодня получают более 2 миллионов столичных пенсионеров.