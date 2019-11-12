РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 ноя. Житель подмосковных Люберец Никита Уфимцев сыграл в премьере спектакля Сергея Газарова «Ревизор», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Я исполнил роль почмейстера Ивана Кузьмича уездного города. У нас получилось создать визитную карточку спектакля, ведь, по сути, почта – это тоже действующее лицо пьесы. И, конечно, мы смогли с самого начала погрузить зрителей в атмосферу гоголевской комедии, мы показали им одно из заведений городка», –сказал Уфимцев.

Он добавил, что в день премьеры спектакля посетитеоей театра встречал Почтмейстер и рекомендовал отправить эксклюзивные открытки. В честь возвращения легендарной комедии на сцену «Табакерки» Почта России выпустила лимитированную серию открыток, которые все желающие могли бесплатно отправить в любую точку мира. Подобная акция была организована впервые в истории столичных театров. Возможность отправить открытку из Энска получили зрители двух самых первых показов бессмертной комедии.

На сцене Театра Олега Табакова Уфимцев дебютировал в декабре 2015 года, сыграв одну из ролей в спектакле Марины Брусникиной «Епифанские шлюзы». Летом 2016 года он был принят в стажерскую группу театра.