РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома с административными помещениями в 3-м микрорайоне Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло во вторник около 10:08. В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Подольск, улица Ленинградская, дом №18.

«В 10:32 сотрудники пожарной охраны ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.