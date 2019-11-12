РИАМО – 12 ноя. В промышленной зоне «Очаково» в Москве при проверке жалобы на загрязнение воздуха Генпрокуратура России и прокуратура столицы выявили самовольную свалку и 39 бытовок, в которых селились иностранцы, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, никаких специальных установок для сжигания в промзоне обнаружено не было.

«Проверки выявили, что самовольную свалку мусора в промзоне устроили несколько коммерческих организаций. <…> Мусор начал разлагаться. Поскольку о свалке никто не знал и не следил, нельзя исключить, что там были поджоги мусора или самовозгорание», - говорится в сообщении.

В отношении вышеуказанных компаний прокуратурой возбуждено 23 административных дела. Их руководителям вынесли семь представлений об устранении нарушений законодательства.

Выявленные в ходе проверки бытовки также были осмотрены. Полицейские, которые принимали участие в операции, задержали 126 иностранцев, на 86 из них составили протоколы о нарушениях миграционного режима. В прокуратуре считают, что 17 из них могли быть трудоустроены незаконно.

В настоящий момент на границах промышленной зоны специализированными организациями и службами города организован круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Сейчас в Очакове состояние воздуха соответствует нормативам и неопасно для горожан.

Еще в сентябре «Гринпис» просил проверить промзону. Экологи ссылались на многочисленные жалобы москвичей на загрязнение воздуха и на результаты замеров.