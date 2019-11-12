РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 ноя. Почти 27 тысяч юных жителей подмосковного Красногорска примут участие в новогодних утренниках и елках в детских садах и школах муниципалитета, сообщила начальник управления культуры администрации горокруга Галина Ковалева.

В администрации Красногорска во вторник состоялось еженедельное совещание главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной с профильными замами. В повестку дня вошли вопросы о снижении задолженности за потребленные ресурсы, а также реализация проекта «Зима в Подмосковье» на территории округа.

«В детских садах горокруга запланировано проведение 507 утренников, их охват – более 12790 детей. Кроме того, в школах пройдет 341 новогодняя елка с охватом свыше 14057 ребят», – сказала Ковалева.

Она добавила, что более 3,8 тысячи школьников смогут побывать на дискотеках в своих образовательных организациях, а 50 ребят побывают на губернаторской рождественской елке.