РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 ноя. Полицейские изъяли свыше 850 бутылок контрафактной алкогольной продукции в ходе рейда по торговым точкам подмосковных Люберец, алкоголь хотели реализовать без документов, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации округа.

Рейд «Алкоконтроль» прошел в ночь на вторник. В нем приняли участие сотрудники полиции округа и Люберецкая народная дружина. В ходе рейда торговые объекты проверяли на наличие документов на осуществление продажи алкогольной продукции.

«В ходе проверки было составлено два протокола об административном правонарушении по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» КОАП РФ. Изъято из оборота более 850 единиц алкогольной продукции», – говорится в сообщении.