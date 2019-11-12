РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 ноя. На территории подмосковного Красногорска организуют 20 елочных базаров в срок до 13 декабря, сообщила начальник управления культуры администрации муниципалитета Галина Ковалева.

В администрации Красногорска во вторник состоялось еженедельное совещание главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной с профильными замами. В повестку дня вошли вопросы о снижении задолженности за потребленные ресурсы, а также реализация проекта «Зима в Подмосковье» на территории округа.

«На территории городского округа Красногорск к 13 декабря будет установлено 20 елочных базаров», – сказала Ковалева.

Она добавила, что на ярмарочной площади, площади Дворца культуры «Подмосковье» и в микрорайоне Павшинская пойма пройдут новогодние ярмарки. Торговля будет проходить в празднично оформленных ярмарочных домиках.